Trabzonspor'dan Akyazı'da 3 gollü galibiyet!

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
27.dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa gelişine vuran Görkem Sağlam'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
30.dakikada sol kanattan Bardhi'nin köşe atışında ceza sahası içinde Bajic'in sırtına çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
53. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı.
67. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında Trezeguet'in kafa vuruşu kaleci Onurcan'dan döndü. Dönen topu Gomez tamamladı. 2-0
75. dakikada Djaniny'nin pasında topla buluşan Doğucan Haspolat'ın ceza sahası yayı içinde vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleci Onurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 3-0
90+7. dakikada Naci'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in vuruşunda meşin yuvarlağı Onurcan ayaklarıyla kornere çıkardı.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Palabıyık, Murat Tuğberk Curbay, Murat Algın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Hamsik dk. 81 ?), Bakasetas (Doğucan Haspolat dk. 74), Abdulkair Ömür, Bardhi (Naci Ünüvar dk. 61), Trezeguet (Lahtimi dk. 81 ?), Gomez (Djaniny dk. 74)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper Uludağ (Talha dk.79), Mejia (Murat Cem Akpınar dk. 81 ?), Campuzano, Serginho (Savicevic dk. 35), Görkem Sağlam (Rahmetullah Berişbek dk. 58), Kuwas (Doğucan Can Davas dk. 79), Bajic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Bajic (dk. 30 k.k), Gomez (dk. 69), Doğucan Haspolat (dk. 75) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Arias, Murat Cem Akpınar (Giresunspor), Siopis, Gomez (Trabzonspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse
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