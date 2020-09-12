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Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması
Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor, Trabzon'a dönmeyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Norveçli futbolcu için Almanya takımlarından Leipzig'in resmi transfer teklifi verdiğini ve teklifin değerlendirileceğini duyurdu. Trabzon ekibi, henüz Trabzon'a gelmeyen golcü oyuncu için disiplin talimatlarını devreye soktu.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Alexander Sörloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.
Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.
Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir."

Gökmen Şahin
 

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