Trabzonspor'dan ayrılanlar kayıplara karışıyor

Trabzonspor'da forma giydikleri dönemde oldukça iyi performanslara imza atan ve kariyerlerinde çıkışa geçen Nwakaeme ve Cornelius bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra umduklarını bulamadılar. Geçtiğimiz sezon İtalya'da küme düşen Parma'dan transfer edilen Cornelius, bordo-mavili takımda yeniden yükselişe geçmişti. Forma giydiği 49 maçta 20 gol atıp 6 da asist yapan oyuncu, Karadeniz ekibinin şampiyonluk yaşadığı sezona önemli katkı sağlarken adeta kendini bulmuştu.

Sezon devam ederken eski takımı olan Danimarka'nın FC Kopenhag ekibine 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Cornelius, bu sezon bordo-mavili takım ile Süper Kupa, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa olmak üzere 7 maça çıkmıştı. Söz konusu maçlarda 3 gole imza atan golcü oyuncu, yeni takımı FC Kopenhag ile çıktığı 5 maçta ise henüz golle tanışamadı ve forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Nwakaeme eski günlerini arıyor

Trabzonspor'da forma giydiği 4 sezonda önemli performans ortaya koyarak 145 maça çıkan Nwakaeme 47 gole imza atarken 40 da asist yaptı. Karadeniz ekibiyle şampiyonluk yaşayıp kupalar kaldıran Nwakaeme sezon sonunda bordo-mavili takımla anlaşamayarak yollarını ayırmıştı. Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan oyuncu da burada aradığını bulamadı. Trabzonspor ile zirveye alışık olan Nijeryalı oyuncu alt sıralara demir atan Al-Fayha FC ile çıktığı 7 maçta 3 gol atsa da bu performansı takımını üst sıralara çıkarmaya yetmedi. Eleştirilerin odağında olan Nijeryalı oyuncu yeni takımında eski günlerini arıyor.

Benzer örnekleri var

2019-2020 sezonunda 49 maça çıkıp, 33 gol ve 11 asistlik müthiş performansı sonrasında Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, eski günlerini arayan bir başka isim oldu. Norveçli futbolcu, uzun pazarlıklar sonucunda Leipzig forması giydi. Alman ekibi 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bu futbolcu için anlaşırken, söz konusu rakamı Trabzonspor ve Crystal Palace paylaşmıştı. Ancak Sörloth, Leipzig'de beklenenin altında kaldı. Alman ekibinde çıktığı 37 maçta sadece 6 gol atıp 3 asitle oynadı. Sezon başında Real Sociedad'a kiralanan yıldız oyuncu, İspanya'da kayıplara karıştı.

Bordo-Mavililer'in aynı sezonki kaptanı Jose Sosa da sözleşmesinin sona ermesiyle yuvadan ayrıldı. Yönetim kıran kırana pazarlıklar yaptığı Arjantinli oyuncuyla 1 sene daha yola devam etmek istedi ancak tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe 'den gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. 36 yaşındaki futbolcu, kaptanlığını yaptığı Bordo-Mavili renklerden, Sarı-Lacivertlilere imza attı ancak İstanbul serüveni pek de istediği gibi geçmedi ve istenmeyen adam ilan edildi.

Trabzonspor'daki son sezonunda sol bek olmasına rağmen tam 10 gol kaydeden Novak da kaybolan isimler arasında oldu. Büyük maçlarda öne çıkmayı seven, kanat beki olarak görev yapan Filip Novak'ı, camia da çok seviyordu. Ancak Sörloth ve Sosa gibi 2019-20 sezonu sonunda Çek oyuncuyla da yollar ayrıldı. Yeni sözleşme konusunda Fırtına'nın önerisine yanaşmayan Novak da Fenerbahçe'nin kontrat teklifini kabul etti.

Ancak onun da hikayesi farklı olmadı

Trabzonspor'un formasını giyip ayrılarak kayıplara karışan bir diğer isim de Ekuban oldu. İtalya'nın Genoa takımına imza atan oyuncu burada aradığını bulamadı. Ekuban, geçtiğimiz sezon takımıyla birlikte Serie B'ye düştü.

Gökmen Şahin



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