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Trabzonspor'dan kasketli galibiyet pozu

Trabzonspor'dan kasketli galibiyet pozu
Trabzonspor'dan kasketli galibiyet pozu

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda iddiasını sürdüren Trabzonspor, maçın ardından soyunma odasında kasketli galibiyet pozu verdi.

Bordo-mavililer, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de dengeleri değiştirdi. Zirve yolunda önemli bir galibiyet alarak büyük bir moral bulan Trabzonspor, soyunma odasında kasketli galibiyet pozu verdi.
Süper Kupa Finali'nde, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupayı müzesine getirdiği maçta saha kenarında kasketiyle dikkat çeken teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kulüpte Ahmet Suat Özyazıcı hocamızın bir fotoğrafını gördüm. Eşofmanlı ve başında kasketi vardı. Çok hoşuma gitti. Bugün ben de kasket taktım. Onun için bir hatıra olması adına taktım" ifadelerini kullanmıştı.

Karadeniz ekibi 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından da başta teknik direktör Abdullah Avcı ve tüm futbolcular kasket takarak galibiyet pozu verdi.

Gökmen Şahin
 

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