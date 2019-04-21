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Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Türkmen kaza yaptı

Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Türkmen kaza yaptı
Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Türkmen kaza yaptı

Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Türkmen, Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği kazada hafif şekilde yaralandı.

Bordo-mavililerin dün Yeni Malatyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından bugün verilen izinde arkadaşları ile birlikte Ordu'ya gelen Hüseyin'in içinde bulunduğu otomobil Ünye Çaybaşı Sapağı mevkisinde kavşakta kaza yaptı. Hüseyin Türkmen'in içinde bulunduğu araç ana yolda seyir ederken, beyaz renkli lüks bir otomobil kavşaktan kontrolsüz çıkınca kaza meydana geldi. 

Kaza sırasında araçta ilk gelen bilgilere göre bordo-mavili futbolcuyla birlikte, nişanlısı ve kız kardeşinin bulunduğu belirtildi. Hüseyin ve nişanlısının hafif şekilde yaralandığı, kız kardeşinin de burnunun kırıldığı belirtildi. Hüseyin ve yakınlarının ilçedeki hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındığı ifade edilirken, bordo-mavili futbolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hamza Alp

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