İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonsporlu Sturridge, balık pişirdi, soğan kırma akımına katıldı

Trabzonsporlu Sturridge, balık pişirdi, soğan kırma akımına katıldı
Trabzonsporlu Sturridge, balık pişirdi, soğan kırma akımına katıldı

Trabzonspor’un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge bir restoranda mutfağa girdi, balık pişirdi.

Trabzon'da seyyar balıkçılıktan balık restoranı sahipliğine bir başarı öyküsü ortaya koyan ve balıklarla yaptığı çeşitli yemekleri sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen olan Erşan Yılmaz bu kez Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Danial Sturridge ile video çekti. 30 yaşındaki oyuncu ile balık pişiren Yılmaz, Sturridge'nin sevinç dansına eşlik eden “Yarim” şarkısını da videoya fon müziği olarak eklemeyi de unutmadı. Videolarının sonunda soğan kırarak kendine has bir akım oluşturan Yılmaz bu akıma Sturridge'yi kattı. Sosyal medyaya “Bugün balıklar chef Daniel Sturridge” başlığıyla yüklenen video kısa sürede ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.