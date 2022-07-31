Trabzonsporlu taraftarlar meşalelerle geceyi aydınlattı

2021-2022 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor, İstanbul Sütlüce Nuri Killigil Parkı'nda “Trabzonspor için bir meşale de sen yak” etkinliği düzenledi. Pazar günü güzel havanın da etkisiyle aileleriyle birlikte sahile gelen vatandaşlar, çalınan kemençe, horon ve şarkılarla doyasıya eğlendi. Bordo-mavililerin kutlama yaptığı alana getirilen Kızılay Kan Bağış Aracı da, bağışçılara hizmet verdi. Gurbetçi Gençler tarafından düzenlenen organizasyonda şarkıcılar sahne alarak, alana gelen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Havanın kararmasıyla birlikte sahile sıralanan Trabzonspor taraftarları meşaleleri yakarak, kutlamalarda bulundu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tekne ile geldiği alanda ilk meşaleyi ateşleyen isim oldu.

Ağaoğlu: “Şampiyonluk meşalemizi ateşledik”

Yaktığı meşalenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, “Her sezon olduğu gibi geleneksel, başarılı bir sezon geçirmemiz dileğiyle sezonun meşalesini, Gurbetçi Gençler ile birlikte Haliç'te ateşledik. İnşallah başarılı, bol kupalı, sakatsız, bütün takımlarımıza aynı şeyi diliyorum. Geçen sene burada meşalemizi ateşledik, sezonu şampiyonlukla tamamladık. Bu sene de inşallah meşale ile birlikte şampiyon olarak tamamlarız” dedi.

“Trabzonspor taraftarı ile eşleşen taraftar profili tanımıyorum”

Taraftarlarından övgüyle bahseden Ağaoğlu, bu sezon onlara daha çok ihtiyacı olduklarını aktararak şunları söyledi:

“Güzel bir galibiyet oldu. Sezonun başlangıç maçı diyebiliriz. Önümüzdeki hafta lig başlıyor, lig öncesi bizim açımızdan güzel bir sınav oldu. Takımımız yüzde yüz hazır diyemeyiz ama Olimpiyat Stadı'nı dolduran 40 binin üzerinde Trabzonspor taraftarını coşturacak, onları mutlu edecek kupayla taçlandıracak bir maç oynadık. Dünyada Trabzonspor taraftarı ile eşleşen taraftar profili daha tanımıyorum. Biz Akyazı'da kupa törenini yaptık, saat 20.00'deydi. Ertesi gün İstanbul'da maç oynadık; 80 binin üzerinde taraftar vardı. 20 saat arayla bin 200 kilometre mesafe iki ayrı şehirde tribünlerine 120-130 bin taraftarını çeken ikinci bir takım yok. Muhteşem bir taraftarımız var. Zaten Trabzonspor gücünün çok önemli bir bölümünü de tabii ki taraftarından alıyor. Taraftarımızla büyüyoruz, taraftarımızla kazanıyoruz. Bu sene taraftarımızın gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.”

“Gerekli transferler yapılacak”

Yeni sezon öncesi devam eden transfer çalışmaları ile ilgili sorulan soruya da yanı veren Ağaoğlu, “Herkesin beklentisi var ama burada önemli olan hocanın beklentisi. Hocamızın belirlediği profilde 1-2 ya da oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz. Transferle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Mücadele gücünüz artırdığınız zaman, çıtayı yükselttiğiniz zaman oyuncularda da çok farklı vasıflar aramaya başlıyorsunuz. Gerekli transferler yapılacak” şeklinde konuştu.

İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın