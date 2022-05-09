İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trabzonspor'un İstanbul'daki şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi

Trabzonspor'un İstanbul'daki şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi
Trabzonspor'un İstanbul'daki şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi

Trabzonspor'un İstanbul’daki şampiyonluk kutlamasını görüntüleyen FPV pilotu Yusuf Kaan Yıldırım çektiği görüntülerden 50 saniyelik yaptığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Trabzonspor’un İstanbul’daki şampiyonluk kutlamasını 50 saniyeyle özetledi - Tıkla İzle

Trabzonspor'un Yenikapı'da binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasının görsel şölene dönüştü. Binlerce kişinin cep telefonu ışıklarını sallayarak katıldığı etkinlikte FPV drone ile çekilen görüntüler kutlamanın coşkusunu gözler önüne serdi.

176 bin taraftar katıldı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yaptı. 38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldı. Taraftarlar meşaleler ve havayı fişeklerle kutlama anları dronla görüntülendi.

Kutlamaların drone görüntüleri ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

İLGİLİ HABER
Trabzonsporun şampiyonluk kutlamasında ışık şov Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında ışık şov
İLGİLİ HABER
Trabzonsporun şampiyonluk kutlaması havadan görüntülendi Trabzonspor’un şampiyonluk kutlaması havadan görüntülendi
İLGİLİ HABER
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapıda taraftarlara seslendi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da taraftarlara seslendi
İLGİLİ HABER
Yenikapıda bordo-mavi coşku Yenikapı’da bordo-mavi coşku

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.