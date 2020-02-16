Trabzonspor'un otobüsünü saatlerce bekleyen Numan futbolcularla buluştu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile karşılaşmak için 12 Şubat'ta Erzurum'a giden Trabzonspor kafilesinin otobüsünü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde soğuk havada bekleyen genç taraftar Numan Kaya, sosyal medyada gündem olmuştu. Karlı ve soğuk havaya aldırmadan Trabzonspor otobüsünün geçmesini bekleyen bordo-mavili taraftarın ablası Şeymanu Kaya o anın fotoğrafını çekerek sosyal medyada, "Erzurumspor ile maçı olan Trabzonspor'un otobüsünün bizim evin önünden geçeceğini öğrenen kardeşim bir saattir soğukta dışarıda el sallamak için bekliyor. Böyle de seviliyorsun işte Trabzonspor" ifadeleriyle paylaşmıştı. Bu paylaşımı gören bordo-mavili takımın file bekçisi Uğurcan Çakır, o fotoğrafı paylaşarak, "Güzel yürekli kardeşim, tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi" ifadeleriyle Numan'ı davet etti. Bu davet üzerine Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelerek bordo-mavili takımın antrenmanını izleyen genç taraftar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcularla buluştu. Hayali olan bordo-mavili oyuncularla fotoğraf çektiren Numan Kaya, futbolcuların imzaladığı formasını Uğurcan'ın elinden aldı.

Futbolcularla buluştuğu için çok mutlu olduğu belirten Numan Kaya, "Erzurum'a giderken Kelkit'ten kesin geçerler dedim. En azından otobüsü görüyüm dedim. Belki oyuncuları da görme şansı olur diye düşündüm. Sonra ablam 'Uğurcan Çakır sana gönderme yapmış' dedi, şaşırdım. Uğurcan Çakır'ın duyacağı kadar bu yayıldı mı dedim" dedi.

Fotoğrafını paylaşarak kardeşinin bordo-mavili oyuncularla buluşmasını sağlayan Şeymanur Kaya ise, "Aşağı ineceği zamanı biliyordum. Hasta olur diye ben de, annem de izin vermedi. Benim için o gün normal bir gündü ama Numan için öyle değilmiş. Bağırarak bir şamata ile içeriye girdi. Trabzonspor'un otobüsü Torul'daymış, 'Kesinlikle buradan geçer' dedi. 'Denk gelmen mümkün değil' dedim. Kardeşim yola insin de fotoğraf çekiyim diye hiç düşünmedim. Aşağıya indi pencereden bir baktım hem duygulandım hem de komik geldi. Sonra eve geldi, 'Gördün mü?' dedim. 'Yok göremedim Bayburt'tan geçmişler' dedi" ifadelerini kullandı.