Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi rakibi belli oldu

Geçtiğimiz yıl düzenlenmeye başlanılan kulüp düzeyinin 3. büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi gruplarını 3. basamakta tamamlayan takımlarla, Konferans Ligi gruplarını 2. sırada bitiren takımların karşı karşıya geleceği play-off turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Play-off karşılaşmaları sonucunda bir üst tura yükselen takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'na kalacak.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek. Bugün gerçekleşen kura çekimi sonucunda Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi de İsviçre ekibi Basel oldu. Bordo-mavililer, ilk maçı 16 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Konferans Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Karabağ - Gent



Trabzonspor - Basel



Lazio - CFR Cluj



Bodo/Glimt - Lech Poznan



Braga - Fiorentina



AEK Larnaca - Dnipro-1



Sheriff - Partizan



Ludogorets - Anderlecht

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