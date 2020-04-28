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Trabzon'un Hayrat ilçesinin 3 mahallesinde karantina uygulaması kaldırıldı

Trabzon'un Hayrat ilçesinin 3 mahallesinde karantina uygulaması kaldırıldı
Trabzon'un Hayrat ilçesinin 3 mahallesinde karantina uygulaması kaldırıldı

Trabzon'un Hayrat ilçesinin 3 mahallesinde 31 Mart tarihinde başlatılan karantina uygulamasının bugün itibariyle kaldırıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İimiz Hayrat ilçesine bağlı Pazarönü ve Yeniköy mahallelerinde, 31.03.2020 tarihli (2020/16) sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulamaya konulan karantina, 28/04/2020 tarihi saat: 16.00 itibarıyla; aynı ilçemizin Pınarca Mahallesi'nde, 09.04.2020 tarihli (2020/22) sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulamaya konulan karantina ise 28.04.2020 tarihli saat 12.30 itibarıyla, pozitif vakalı hastaların iyileşmesi ve temaslı kişilerde yeni vaka sayısına rastlanmaması dolayısıyla kaldırılmıştır" denildi.

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