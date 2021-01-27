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Trafiğe kapalı yol kayak pisti oldu, çocuklar babalarıyla doyasıya eğlendi

Trafiğe kapalı yol kayak pisti oldu, çocuklar babalarıyla doyasıya eğlendi
Trafiğe kapalı yol kayak pisti oldu, çocuklar babalarıyla doyasıya eğlendi

Bingöl'de bir köyde kar yağışının ardından araç trafiğine kapatılan yol kayak pistine çevrildi, babalar ve çocukları kendi yaptıkları kızaklarla kayarak karın tadını doyasıya çıkardı.

Trafiğe kapalı yol kayak pisti oldu, çocuklar babalarıyla doyasıya eğlendi - Foto Galeri

Merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan 700 nüfuslu Elmalı köyü sakinleri, kar yağışının ardından trafiğe kapalı olan yaklaşık 1 kilometrelik yolu kayak pistine çevirdi. Köyde babalar, çocuklarıyla birlikte yaptıkları kızaklara binerek kayak pistine çevirdikleri yolda kayarak doyasıya eğlenmeye başladı.

Arkadaşlarıyla kayarak eğlendiğini belirten 12 yaşındaki Hamza Kına, “Yollarımız buz olmuş, gidip tepeden kayıyoruz babamız, arkadaşlarımızla. Çok eğlenceli. Aşağılara kadar geliyoruz, bundan çok zevk alıyoruz” dedi.
Ara tatile birlikte köylerine kar yağdığını söyleyen Yunus Kına, “Kar yağışını çok özlemiştik. Okulumuz ara tatiline girdiğinde köyümüze de kar yağdı. Köyümüzün tepesinden aşağılara kadar kayıp, çok eğlenceli vakitler geçiyoruz” şeklinde konuştu.

Trafiğe kapalı yolda kayarak eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren baba Remzi Kına ise, “Bayağı bir süredir kar yağmıyordu. Kar yeni yağdı 10 gündür. Karın yağmasının ardından çocuklarımızla her gün trafiğe kapalı alanda kızaklarla kayıyoruz 7'den 70'e. Çok mutluyuz. Çocuklar da çok mutlu, onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.

Muhammet Ali Çiftçi
 

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