Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon sınırında!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre; Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 940 bin 636 adet taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 34 bin 25 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 34 bin 25 taşıt içinde otomobil yüzde 54,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 22,7 ile motosiklet, yüzde 12,9 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 58,4, minibüste yüzde 33,5, otobüste yüzde 47,3, kamyonette yüzde 62,3, kamyonda yüzde 48,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 30,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 97, traktörde ise yüzde 5 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,8 azaldı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 45,8 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 49,8, minibüste yüzde 29,3, otobüste yüzde 45,2, kamyonette yüzde 57,3, kamyonda yüzde 64,9, traktörde yüzde 64,8 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 85,8 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Şubat döneminde 74 bin 715 adet arttı

Ocak-Şubat döneminde 100 bin 511 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 25 bin 796 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 74 bin 715 adet arttı.

Şubat ayında 535 bin 37 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 535 bin 37 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,1 ile kamyonet, yüzde 3,9 ile motosiklet, yüzde 3,4 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 37,8 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 445 bin 592 adet otomobilin yüzde 37,8'i LPG, yüzde 37'si dizel, yüzde 24,8'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,05'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

Şubat ayında 18 bin 464 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 18 bin 464 adet otomobilin yüzde 15'inin Renault, yüzde 14,9'unun Fiat, yüzde 11,6'sının Volkswagen, yüzde 7,5'inin Hyundai, yüzde 6,4'ünün Honda, yüzde 5,3'ünün Toyota, yüzde 4,6'sının Peugeot, yüzde 4,3'ünün Nissan, yüzde 4'ünün Dacia, yüzde 3,7'sinin Skoda olduğu, yüzde 22,7'sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 adet otomobilin yüzde 40,1'i 1501-1600, yüzde 27'si 1401-1500, yüzde 17,2'si 1301-1400, yüzde 10,3'ü 1300 ve altı, yüzde 4,4'ü 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 adet otomobilin yüzde 54,7'si beyaz, yüzde 22,5'i gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 10'u diğer renklerde oldu.