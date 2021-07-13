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Trafiği durdurup drift yapan magandalar böyle görüntülendi

Trafiği durdurup drift yapan magandalar böyle görüntülendi
Trafiği durdurup drift yapan magandalar böyle görüntülendi

Ordu’da trafiği durdurup ‘drift’ yaparak tehlike saçan 2 sürücü, böyle görüntülendi.

Trafiği durdurup drift yapan magandalar böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Ünye ilçesinde trafiği durdurup drift yapmaya çalışan iki sürücü, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Karadeniz Sahil Yolu Cüri mevkisinde gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, yol ortasında ‘Tofaş' marka araçların ile drift yapmaya çalışan iki maganda, araçlardan birisinin de plakasını söktü.

Bir süre trafiği tehlikeye atan sürücüler ise yolda ilerlemeye çalışan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ekiplerin, sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

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