Trafiği durdurup yardım etmek istedi, karganın saldırısına uğradı: O anlar kamerada

Beşiktaş'ın Kuruçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü, yuvasından yola düşen yavru kargayı fark etti. Yardım etmek amacıyla trafiği durduran kadın sürücü, aracından inerek yavru kargayı eline almak istedi. Kadına o esnada yavrusunu korumak isteyen karga saldırdı. Yardım etmek isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın, kaçarak aracına bindi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Erhan Can - Murat Horoz

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