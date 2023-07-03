Trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 64 lira ceza: O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, bir sürücünün Kdz. Ereğli yolu Ilıksu mevkii trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyir ettiği yönünde ihbarda bulunuldu. Arkasından ve sol şeritten gelen araçları tehlikeye sokan sürücünün o anları amatör kameraya yansıdı. Sürücüye, aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek maddesi gereğince toplam 4 bin 64 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Onur Altındağ



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