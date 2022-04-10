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Trafik denetiminde 10 sürücü cezadan kaçamadı

Trafik denetiminde 10 sürücü cezadan kaçamadı
Trafik denetiminde 10 sürücü cezadan kaçamadı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 10 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-655 Karayolu'nda denetim yaptı. Yapılan denetim çerçevesinde 10 araç sürücüsüne 23 bin 746 lira cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda 3 araç da trafikten men edildi. Öte yandan, yapılan kontrollerde daha önce alkollü araç kullanan sürücü ikinci kez yakalandı. Sürücüye 2 bin 286 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine de el konuldu. Aynı zamanda sürücü hakkında trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Selçuk Akyol

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