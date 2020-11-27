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Trafik durdu, koyun sürüsü geçti

Trafik durdu, koyun sürüsü geçti
Trafik durdu, koyun sürüsü geçti

Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi sırasında yol trafiğe kapatıldı.

Trafik durdu, koyun sürüsü geçti - Tıkla İzle

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyü yaylasında yazı geçiren koyun sürüsü kış mevsimi ile birlikte dönüş yoluna geçti. Sivas'tan Tokat'a 8 günde gelen sürü Behzat Bulvarından ana caddeye çıktı. Gaziosmanpaşa Bulvarında önlem alan trafik ekipleri yolu araç trafiğine kapattı. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Koyunlara yol veren sürücüler bir süre sürünün ilerlemesini bekledi. Cumhuriyet Meydanındaki kavşaktan geçirilen koyunlar Erenler Mahallesinde geceyi geçirecekleri ağıllara götürüldü.

Hayvancılıkla uğraşan Cengiz Avcı (44) koyun sürüsünün yolun karşısına geçebileceği başka yol olmadığı için caddeyi kullanmak durumda kaldıklarını söyledi. Dağların beyaz örtüyle kaplanması ile birlikte kışı geçirecekleri ahırlara sürüyü götürdüklerini belirten Avcı, “Yaklaşık 2-3 yıldır bu bölgeden geçiyoruz. İlk defa yoldan koyun sürüsü geçtiğini görenler şaşırıyor. Sivas'tan Tokat'a 8 günde ancak gelebildik. Buradan da Dereyaka köyüne gideceğiz. Geceyi kent merkezinde konaklayacağız. Bir günlük yolumuz kaldı” diye konuştu.

Nurhan İçmez

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