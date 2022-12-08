Trafik ekipleri, 2 tekerlekli sürücülere reflektif yelek dağıttı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Burcu Avcı, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek giymenin mecburi olduğunu açıklayarak "Motosikletler başta olmak üzere iki tekerlekli taşıtların karışmış olduğu trafik kazalarının azalması, sürücülerin ve yolcuların trafik güvenliğinin artırılması, motosikletler, motorlu bisikletler, bisikletlerin ve elektrikli motosikletlerin oluşturduğu iki tekerlekli taşıtlar günümüz şartlarında gittikçe daha fazla ilgi görmekte ve trafikte artan ortanda kullanılmaktadır. Sürücü ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma mecburiyetlerine ilişkin değişiklikler 16 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi. Bu çerçevede, motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet cinsi araçlar için, sürücü ve taşınması halinde yolcular için, yanmayacak ve başı, ısı, çarpma ve dış tesirlere karşı koruyacak, görme ve işitmeye engel olmayacak, kolay takılıp çıkarılacak kask kullanımı, sürücüler için gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz koruma gözlüğü kullanımı, sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek giymeleri elektrikli bisiklet cinsi araç dahil mecburi hale geldi. Motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet cinsi araç ve sürücüleri üzerinde kask, koruma gözlüğü, reflektif yelek, e-skuter cinsi araç sürücüleri üzerinde reflektif yelek kullanımına ilişkin trafik denetimleri artarak devam edecektir” dedi.

Aykut Kurt

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