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Trafik ışıklarında kaza: 4 yaralı

Trafik ışıklarında kaza: 4 yaralı
Trafik ışıklarında kaza: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik ışıklarında 2 otomobilin kaza yapması neticesinde 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Orduevi trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 34 FL 1864 plakalı Hyundai marka otomobil ile A.K. yönetimindeki 41 FC 731 plakalı Skoda marka otomobil trafik ışıklarında kazaya karıştı. Kaza sebebiyle 34 FL 1864 plakalı otomobilde bulunan A.K. ile S.N.G, 41 FC 731 plakalı otomobilde bulunan A.K. ile S.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik

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