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Trafik kazası 5 yaralı

Trafik kazası 5 yaralı
Trafik kazası 5 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazada Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır yolu üzerinde meydana geldi. S.Ö. (33) yönetimindeki 38 PF 655 plakalı otomobil Burhan köyü çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle yolda çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan B.Ö.(4), A.S.A.K.(21), GÖ.(32) ve S.E.Ö.(6) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan G.Ö.'nün durumunun ağır olduğu diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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