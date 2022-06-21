Trafik kazası sonrası travma geçiren İranlı genç, Tekden'de sağlığına kavuştu

İran'dan Türkiye'ye gelen 33 yaşındaki Sahar Nasırzadehdaryoonı, 6 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralandığı kazada genel vücut travması geçiren Sahar, ameliyatını başarı ile gerçekleştiren Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sami Cebelli sayesinde tekrardan eski sağlığına kavuştu.

Ameliyatını başarı ile gerçekleştiren Genel Cerrah uzmanlarından Op. Dr. Sami Cebelli, “ İran'dan gelen ve geçirdiği trafik kazası sonrasında genel vücut travması ile acilen hastanemize getirilen Sahar'ın, tedavinin ardından 4-5 gün sonra şiddetli karın ağrısı ve kanda trombosit düzeylerinde düşmeler saptandı (DİC). Karın bölgesinde ağrı ve hassasiyet artıp trombosit seviyeleri de yirmi binlere kadar düşünce tüm kan hazırlıkları yapılarak hastamızı acilen ameliyata aldık. Ameliyatta hastamızın tüm kalın bağırsaklarında ileri derecede dilatasyon, dolaşım bozukluğu ve peteşiyal bulgular mevcuttu. Dolaşımı bozuk olan kalın bağırsaklarının çoğu çıkarılarak kalan ince bağırsaklar dışa alındı. Zor geçen ameliyatın ardından hastamızın kan değerleri, özellikle trombositleri hızla normal değerlere geldi. Yaptığımız ameliyatın ardından hastamızı beyin cerrahisi, ortopedi ve fizik tedavi bölümlerine yönlendirerek tedavisinin tamamlanmasını sağladık. Ve İranlı hastamız Sahar'ı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik” dedi.

“Hastalarımızın sağlıklı bir şekilde taburcu olduklarını görmek bizi mutlu ediyor”

Yapılan ilk ameliyatla dışarıya alınan ince bağırsakların ikinci bir ameliyatla tekrar içeriye alındığından bahseden Op. Dr. Sami Cebelli, “Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra gerekli tedavilerini gören hastamızı, 6 ay sonra tekrardan ameliyata aldık. Bu kez dışarıya aldığımız ince bağırsağı içeriye alarak kapatma ameliyatı yaptık. Bu operasyonu da başarılı bir şekilde atlatan İranlı hastamız Sahar, yeniden sağlıklı bir şekilde hastanemizden taburcu oldu. Tedavi sonrası kontrole gelen hastamızı sağlıklı bir şekilde görmek bizi mutlu etti. Hastamız Sahar'a geçmiş olsun dileriz. Özel Denizli Tekden Hastanesi olarak tedavi ettiğimiz tüm hastaların sağlıklı bir şekilde taburcu olmalarını görmek bizi mutlu ediyor. “ şeklinde konuştu.

“Geçirdiğim kazadan sonra iyileştiğimden dolayı çok mutluyum”

İran'dan gelerek trafik kazası geçiren genç hasta Sahar Nasırzadehdaryoonı ise “İran'dan geldim. Bundan 6 ay önce trafik kazası geçirdim ve beni Tekden Hastanesi acil bölümüne getirmişler. Geldiğimde çok kötü durumdaymışım. O kadar kötüydüm ki iyileşebileceğimi hayal bile edemezdim. Burada Genel Cerrah Op. Dr. Sami Bey, beni ameliyata aldı. Aradan biraz zaman geçince de bağırsaklarımdan ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ve ikinci ameliyatımı da oldum. Kontrole geldiğimde gayet iyi durumda olduğumu söyledi. Doktoruma çok teşekkür ederim. Gerçekten ilgili ve tecrübeli bir doktor. Tekden Hastanesi'ne de ayrıca teşekkür ederim. Benimle çok ilgilendiler. Kazadan sonra bu kadar iyileşmemden dolayı çok mutluyum. Tekden Hastanesi'ne de doktorum Sami Bey'e de tüm çabalarından ve ilgilerinden dolayı canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki Tekden Hastanesi'ne gelmişim” dedi.

Atilla Özer