Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve eşi için hastanede tören düzenlendi

Ankara'da geçirdikleri trafik kazasında olay yerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı Sibel ve eşi Şener Uzun çifti için çalıştığı Arnavutköy Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Törene sağlık çalışanı Sibel Uzun'un mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Törene katılanlar yakalarına vefat eden karı ve kocanın fotoğraflarını taktı. Sağlık çalışanı kızı ve damadı için çalışma arkadaşlarından helallik isteyen baba ve ağabey adeta yürekleri dağladı. Uzun çiftinin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Bolluca Mezarlığına defnedildi.

Batuhan Toprak