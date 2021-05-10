İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve eşi için hastanede tören düzenlendi

Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve eşi için hastanede tören düzenlendi
Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve eşi için hastanede tören düzenlendi

Ankara'da geçirdikleri trafik kazası sonucuna vefat eden sağlık çalışanı Sibel ve eşi Şener Uzun çifti çalıştığı hastanede yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık çalışanı Sibel Uzun’un babası hastane önünde çalışma arkadaşlarından helallik istedi. Uzun çiftinin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Bolluca Mezarlığına defnedildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve eşi için hastanede tören düzenlendi - Tıkla İzle

Ankara'da geçirdikleri trafik kazasında olay yerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı Sibel ve eşi Şener Uzun çifti için çalıştığı Arnavutköy Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Törene sağlık çalışanı Sibel Uzun'un mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Törene katılanlar yakalarına vefat eden karı ve kocanın fotoğraflarını taktı. Sağlık çalışanı kızı ve damadı için çalışma arkadaşlarından helallik isteyen baba ve ağabey adeta yürekleri dağladı. Uzun çiftinin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Bolluca Mezarlığına defnedildi.

Batuhan Toprak

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.