Trafik kazasında yaralı çocuğa yardım eli güvenlik görevlisinden, başından ayrılmadı

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Yaman (30) idaresindeki 16 LJ 883 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yola uçtu. Karşı yönden gelen Nihal Toker idaresindeki 77 AE 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Kadir Yaman otomobilde ağır yaralanarak sıkışırken diğer otomobilde bulunan sürücü Nihal Toker ve yanında bulunan çocuğu Y.E. Toker (4), Sevval Kuşçu, Ömer Kuşçu, Tuğba Kuşçu ve E. Kuşçu (4) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan Yaman'ı sıkıştığı otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 2'si çocuk 6 yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kadir Yaman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan çocuğa yardım eli güvenlik görevlisinden

Kazada yaralanan çocuğu gören güvenlik görevlisi, hemen yardımına koşarak montunu üstüne örterek ambulansı bekledi. Güvenlik görevlisi yaralı çocuğun ambulansa bindirilene kadar başından ayrılmadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Berke Erdal

