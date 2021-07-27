Trafik magandaları helikopterli takiple yakalandı

Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araçların ters yönden gittiği ihbarını alan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri helikopterle denetime çıktı. Havadan yapılan kontrollerde, otoyol üzerindeki çıkışları geçen sürücülerin emniyet şeridini kullanarak ters yönden gittikleri görüntülendi. Polis kural ihlali yapan sürücüleri helikopterden 'siren' çalarak uyardı. Görüntülere yansıyan 2 araç sürücüsüne, 'Ters şeritte araç kullanma, trafiği tehlikeye sokma, emniyet kemeri takmama' suçundan toplamda bin 627 lira idari para cezası kesildi. Polisin helikopterle yaptığı denetim saniye saniye görüntülendi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya