Trafik magandaları makas attıkları anları paylaştı, polis affetmedi

Olay, İzmir Çevre Yolu üzerinde Bayraklı Tünelleri yakınlarında meydana geldi. İsimlerinin E.M.P. (19) ve Y.K. (19) olduğu öğrenilen gençler, iki araçla yol üzerinde hızlanarak araçların arasında makas atmaya başladı. Trafiği tehlikeye atan magandalar, bu anları kamera kaydına almayı da ihmal etmedi. Çektikleri videoyu sosyal paylaşım sitesine yükleyen gençler, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Söz konusu videoda araç içerisinde bulunanlardan birinin hız anlarında “Çok eğlenceli video, içim gidiyor” demesi de dikkat çekti.

Salih Yılmazsoy

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