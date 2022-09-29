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Trafik magandaları makas attıkları anları paylaştı, polis affetmedi

Trafik magandaları makas attıkları anları paylaştı, polis affetmedi
Trafik magandaları makas attıkları anları paylaştı, polis affetmedi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde İzmir Çevre Yolu üzerinde akan trafikte araçların arasında hızla makas atan gençler, çektikleri videoyu sosyal medyaya yükleyince İzmir polisinden kaçamadı. Ehliyetlerine el konulan ve para cezası uygulanan trafik magandaları, adliyeye sevk edildi.

Olay, İzmir Çevre Yolu üzerinde Bayraklı Tünelleri yakınlarında meydana geldi. İsimlerinin E.M.P. (19) ve Y.K. (19) olduğu öğrenilen gençler, iki araçla yol üzerinde hızlanarak araçların arasında makas atmaya başladı. Trafiği tehlikeye atan magandalar, bu anları kamera kaydına almayı da ihmal etmedi. Çektikleri videoyu sosyal paylaşım sitesine yükleyen gençler, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Söz konusu videoda araç içerisinde bulunanlardan birinin hız anlarında “Çok eğlenceli video, içim gidiyor” demesi de dikkat çekti.

Salih Yılmazsoy

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