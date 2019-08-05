Trafik magandasına 108 TL ceza

Muğla'dan Aydın'a seyir halinde olan araç sürücüsü, Ula-Menteşe arasında aracını sürerken, sol ayağını da camdan sarkıttığı görüntüler aynı istikamette seyir halinde olan bir başka sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile birlikte trafik ekiplerine de bilgi verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri araç sürücüsüne görüntüleri izledikten sonra, 'Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak' ihlalinden 108 TL para cezası kesti. Ayrıca sürücüye 10 ceza puanı uygulandı.

Bekir Tosun

