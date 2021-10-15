İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trafik polisi kaçmak isteyen otomobilin kapısında böyle sürüklendi

Trafik polisi kaçmak isteyen otomobilin kapısında böyle sürüklendi
Trafik polisi kaçmak isteyen otomobilin kapısında böyle sürüklendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu yaralandı. Olay anı ise kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Trafik polisi kaçmak isteyen otomobilin kapısında böyle sürüklendi - Tıkla İzle

Olay dün İzmit Ömer Türkçakal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

Sürüklenen polis yere düşerek yaralandı

Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Polisin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı

Öte yandan trafik polisinin yaralandığı anlar ise kent güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde trafik polislerince durdurulan otomobil, sürücünün aniden gaza basması neticesinde kaçmaya başlıyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin kapısına tutunarak sürüklenen polis, yere düşerek yaralanıyor. Yere düşen meslektaşlarını gören diğer polisler ise telsize sarılarak yardım istiyor.

Cihan Atik

İLGİLİ HABER
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurtta trafik polisinden yürek ısındıran hareket Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta trafik polisinden yürek ısındıran hareket
İLGİLİ HABER
Trafik polisinden yüreklere dokunan hareket Trafik polisinden yüreklere dokunan hareket
İLGİLİ HABER
Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı Plakasını cerrahi maskeyle kapattı, trafik polisini kaskla yaraladı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.