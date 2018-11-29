Trafik polisinden ceza yiyen akademisyen ilk defa TGRT Haber'e konuştu

Bir trafik denetimi sırasında geçirdiği sinir krizi ile sosyal medyada gündeme gelen Öğretim Görevlisi Özlem Atan Tarlacı TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak görüntülerin perde arkasını anlattı.

Bir toplantıya yetişmesi gerektiği sırada, trafik denetimine takılan Tarlacı'ya 560 tl para cezası kesildi. Trafik polislerinin kendisini videoya çekmeleri ile beraber sinir krizi geçirdiğini dile getiren Tarlacı canlı yayında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı;

'Gitmek istediğimi söylediğimde beklemem gerektiğini söylediler. Ben o esnada öğretim üyesi olduğumu ve daha önce ceza yemediğimi, trafik kurallarını ihlal edici bir davranışta bulunmadığımı ve bana güvenmelerini söyleyerek ayrılmak istedim, ısrarla beni bırakmak istemediler. Sorgulamanın tamamlanmasını istediler görevleri icabı, anlıyorum. Ancak toplantılarıma ,derslerime zamanında gitmek çabasındayken orada alıkonulmak ve üstelik hiç bir hatam ve suçum yokken ehliyetsiz muamelesi yapılmak o anda sinirlerimi yıprattı.'

Çığlık atmasının sebebinin bir sinir krizine bağlı olduğunu ifade eden Tarlacı, 'Haysiyetim, şerefim adına yemin ediyorum böyle bir krizi hayatım boyunca geçirmedim.' dedi.

Üniversite çevresince sakinliği, uyumluluğuyla tanınan bir insan olduğunu dile getiren Tarlacı; 'Polis memuru tarafından videomun çekildiğini farkettiğim anda niçin videoumu çektiğine dair bir cevap alamadım ve çekim yapmaya devam edildiğini gördüm. Bunun doğrultusunda bir suç mu işledim, yüz kızartıcı bir suç mu işledim, ne yaptım da benim videomu çekiyorsunuz, ne amaçla bu videoyu çekiyorsunuz dediğimde herhangi bir cevap verilmeyerek çekimlere devam edildi.' diye aktardı.

Kendisini videoya alan polis memurlarının fotoğraflarını çeken Öğretim görevlisi, kendisini savunmak amacıyla fotoğrafları çektiğini dile getirdi.

Görüntüleri izledikten sonra neler hissettiğinin sorulması üzerine Tarlacı; 'İnanın trafik cezası yediğimi daha önce hatırlamıyorum... 560 lira ceza kesildi. Hiç bir suçumun olmadığını ifade ettim kendilerine, bir devlet memuru olduğumu bu cezanın yüksek olduğunu, üstelik bu cezayı hakedecek birşey yapmadığımı ifade etmeye çalıştım. Ancak cezayı yazdıklarını ve imzalamam gerektiğini söylediler. Bende imzaladım ama gerekli belgeleri alamadım. Daha sonra internetten sorguladığımda bir ceza yazılmadığını gördüm, bana sonrasında da bir ceza tebliğ edilmedi.

Ben o esnada sanki bir suç işlemişim gibi sanki ehliyetim yokmuş gibi muamele yapılması, toplantıya ve derslerime geç kalcağım endişesiyle bir anda sinir krizine kapıldım. Polislerin bana karşı ters tavır aldığını düşündüm. Neden bu şekilde davrandıklarına dair beni rahatlatacak bir cevap alamadım.' diye konuştu.

Şeyda Karaca