Trafik polisinden hayat kurtaran Heimlich manevrası

Olay, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir lokantada yaşandı. İşyerine gelen 4 kişi çorba içtikleri sırada içlerinden bir tanesi boğazını tutarak işyeri sahibinin yanına gelerek yardım istedi. İşyeri sahibi konuşamayan ve nefes alamayan müşterisini sırtına vurarak rahatlatmaya çalışırken, öğle molasında işyerine gelen Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli Mevlüt Coşkun isimli trafik polisi yardım isteyen kişiyi görüp hemen yanına gitti. İsmi öğrenilemeyen ve nefes almakta zorlanan müşteriye ilk yardım eğitiminde öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan polis memuru tek harekette nefes borusuna kaçan ekmeğin çıkmasını sağladı. Alanya'dan arkadaşlarıyla birlikte muz kesmek için geldiğini söyleyen vatandaş, kendisine yardım eden trafik polisi ve işyeri sahibine teşekkür ettikten sonra yanındaki arkadaşlarıyla birlikte işyerinden ayrıldı.

Boğazını tutarak geldi

İşyeri sahibi Ahmet Ali Deniz, 4 kişinin işyerine gelerek çorba siparişi verdiğini belirterek “Çorbalarını içtikleri sırada aralarından bir tanesi nefesi kesilmiş vaziyette yanıma geldi ve eliyle sırtına vurmamı işaret etti. Sırtına vurup, göğsüne elimle bastırdığım sırada işyerimizde bulunan trafik polisi Mevlüt Coşkun gelerek zor durumdaki vatandaşı tek hareketle zor durumdan kurtardı. Müşterimizi yeniden hayata döndürdü. Müşterilerimiz trafik polisinin ilk yardım bilgisi sayesinde belki de boğulmaktan kurtuldu" dedi.

Arif Kaplan



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