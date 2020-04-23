Trafik polisinin davranışı yürekleri ısıttı

Korona virüs tedbirleri alınan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlere devam ediyor. Merkez Karatay ilçesi Eski Garaj civarındaki denetimler sırasında yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Trafik denetimi yapan polis ekiplerinin yanındaki yola güvercin sürüsü indi. Vefa destek grubu ve belediye ekiplerinin ekmek de verdiği yerde uygulama yapan bir trafik polisi de bulduğu bir bidonla güvercinlere su doldurdu. Trafik polisi güvercinleri beslediği sırada yanına gelen bir köpeğe de su içirmesi yürekleri ısıttı.

Ramazan Çetin

