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Trafikte ailesinin yanında saldırıya uğrayan kişi dehşeti yaşadı

Trafikte ailesinin yanında saldırıya uğrayan kişi dehşeti yaşadı
Trafikte ailesinin yanında saldırıya uğrayan kişi dehşeti yaşadı

Ankara’da yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü darp ederek dehşeti yaşattı.

Trafikte ailesinin yanında saldırıya uğrayan kişi dehşeti yaşadı - Tıkla İzle

Olay, 22 Temmuz saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi 800. cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra yol kenarında duran sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taksinin yolcu koltuğundan inen kişi, yanında eşi ve çocukları bulunan şoförü darp etmeye başladı. Darp eden kişiyi diğer araçlardan inen sürücüler sakinleştirmeye çalışırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Mithat Tibre
 

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