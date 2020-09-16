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Trafikte dehşete düşüren görüntü!

Trafikte dehşete düşüren görüntü!
Trafikte dehşete düşüren görüntü!

Silivri’de aracına bağladığı köpeği trafikte sürükleyerek seyreden bir araç sürücüsü kameralara yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.

Trafikte dehşete düşüren görüntü! - Tıkla İzle

İddiaya göre görüntü Silivri Çeltik yolunda kaydedildi. Bir sürücü otomobiline bağladığı köpeği trafikte sürüklerken görüntülendi. Olaya tepki gösteren diğer sürücüler otomobilin yanına yanaşarak kornaya bastı. Camı açan sürücü, "Köpeği yazlığıma götürüyorum, arabada hasta bir köpek daha var" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Yerde sürüklenerek kanlar içinde kalan köpeğin yardımına çevredeki sürücüler koştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları köpeğe eziyet eden sürücünün cezalandırılmasını istedi.

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