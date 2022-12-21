Trafikte drift atan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Asım Güzelbey Köprülü Kavşağı'nda drift atan ve alkollü araç kullanan sürücüye yönelik denetim yaptı. Yapılan denetim neticesinde hem drift atan hem de alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 8 ay süreyle el konuldu.

Said Vakkas Yağcı

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