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Trafikte drift atan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Trafikte drift atan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
Trafikte drift atan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift atan ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanarak ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

Trafikte drift atan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Asım Güzelbey Köprülü Kavşağı'nda drift atan ve alkollü araç kullanan sürücüye yönelik denetim yaptı. Yapılan denetim neticesinde hem drift atan hem de alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 8 ay süreyle el konuldu.

Said Vakkas Yağcı

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