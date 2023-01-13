Trafikte husumetlisine böyle kurşun yağdırdı

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde saat 13.30 sıralarında cuma namazı çıkışında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında düğününe 1 hafta kala arazi tartışması yüzünden kardeşi silahla öldürülen Orhan Korkmaz (42), cezaevinden çıkan Hüseyin Zümrüt (70) ile İznik Yeni Sanayi girişinde karşılaştı. Ticari otomobiliyle Zümrüt'ün bulunduğu araca yanaşan Korkmaz, kurşun yağdırdı. Korkmaz, araçtan inip kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
İlkay Altay
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