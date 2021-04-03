Trafikte kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Kaza ilçenin Kavaklı Rahman Camii Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı araç sürücüsü Mehmet Salih Karaağaç (65) trafik ışıklarında beklerken kalp krizi geçirdi. Bu sırada araçtaki diğer yakınları araçtan inerek müdahale kendisine etmeye çalışırken araç aniden hareket ederek park halindeki üç araca çarparak durabildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kalbi duran sürücü Mehmet Salih Karaağaç kaldırıldığı Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada park halindeki PTT kargo aracının sürücüsü Cengiz Aydın ile Karaağaç ile aynı araçta bulunan yakınları İbrahim Karaağaç, Abdullah Karaağaç ile Fatma Çağlar da yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Karaağaç'ın ağabeyi Mevlüt Karağaç'ın da 6 ay önce kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Mustafa Nuri Sungur