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Trafikte kamyon ve TIR şoförü arasında sopalı yol verme kavgası kamerada

Trafikte kamyon ve TIR şoförü arasında sopalı yol verme kavgası kamerada
Trafikte kamyon ve TIR şoförü arasında sopalı yol verme kavgası kamerada

TEM Avcılar Gişeleri mevkiinde dün akşam saatlerinde trafikte sopalı yol verme kavgası yaşandı. Yaşanan kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Trafikte kamyon ve TIR şoförü arasında sopalı yol verme kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde TEM Avcılar Gişeleri Mevii'nde meydana geldi. İddialara göre, bir kamyon ve TIR sürücüsü arasında yol ayrımında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından sopayla aracından inen kamyon sürücüsü TIR şoförünün camına vurarak ‘in aşağıya' diyerek tehdit etti. Yaşanan anları gören çevredeki sürücülerde araya girdi. Ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyon şoförünün TIR'ın camına vurup bağırmaları ve yine kamyonda bulunduğu düşünülen kişilerinde TIR sürücüsüne bağırmaları yer aldı.

Murat Delice - Erdal Can İçelli
 

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