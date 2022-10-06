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Trafikte kardeş kurşunu: Kardeşi tarafından otomobilin içerisinde vurulan şahıs yaralandı

Trafikte kardeş kurşunu: Kardeşi tarafından otomobilin içerisinde vurulan şahıs yaralandı
Trafikte kardeş kurşunu: Kardeşi tarafından otomobilin içerisinde vurulan şahıs yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilinin içerisinde kardeşi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı.

Trafikte kardeş kurşunu: Kardeşi tarafından otomobilin içerisinde vurulan şahıs yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kardeş olan E.Ç. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., 38 AAK 300 plakalı otomobili ile uzaklaştı. E.Ç., Osman Kavuncu Bulvarı üzerine geldiği sırada kendisini takip eden kardeşi E.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Omzuna kurşun isabet eden ve kaçmak isteyen E.Ç., bu sırada trafikte seyreden 38 BT 087 plakalı otomobile de çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ali Göç
 

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