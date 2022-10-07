Trafikte kavga

Olay, 2 Ekim Pazar günü Yeni Mahalle Hasan Tuna Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oto kaporta ve boyacısı Gürcan Kartal ile polis memuru M.Ö. arasında park halindeki araca çarpma mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, M.Ö. iddiaya göre sopayla önce Gürcan Kartal'a, ardından olayı görüp müdahale için gelen oğlu Gökhan Kartal'a vurmaya başladı.

Baba ve oğlu da M.Ö.'ye saldırarak elinden sopayı aldı. Ardından M.Ö. tabancasını çıkarıp, karşı tarafa doğrultarak öldürmekle tehdit etti. Kartal ve oğlu, bunun üzerine olay yerinden ayrılıp evlerine döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan tarafları karakola götürdü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, sevk edildikleri nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldılar.

Ramazan Sarıkayalı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.