Trafikte korku dolu anlar

Olay, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de Şile otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartıştığı sürücünün önüne direksiyonu kıran kamyon şoförü korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Seyir halindeyken önüne direksiyon kırılan otomobil sürücü kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Trafikte yaşanan o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yasin Uğur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.