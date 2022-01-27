Trafikte korna çaldı, başına gelmeyen kalmadı

Olay, dün akşam saatleri Esenyurt İncirtepe Mahallesi Atalay Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki dakika boyunca yol ortasında yolcu indirmeye çalışan minibüs şoförü, arkasında bekleyen taksinin korna çalmasıyla çıldırdı. İkili arasında başlayan tartışmaya minibüsteki yolcular da katılınca taksici linç edilmek istendi. Yaşanan kısa süreli arbedede yolcuların yumruk darbelerine maruz kalan taksici, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat - Mert Yıldırım