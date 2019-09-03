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Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı

Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı
Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı

Kahramanmaraş’ta mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetler ile otomobilini kamyonet gibi kullanan sürücüyü cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, görüntülerden yola çıkarak sorumsuz sürücülerin cezalandırılmasını istediler.

Pazarcık ilçesinde mevsimlik işçileri tıka basa 2 kamyonete yerleştiren ve herhangi bir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir eden umursamaz sürücüler, arkasından seyir eden diğer sürücüler tarafından görüntülendi. 

Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde otomobilini kamyonet gibi kullanarak aşırı yük yükleyen sürücüyü de görüntüleyen vatandaşlar, trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayan sürücülerin tespit edilerek, gerekli yasal işlemin yapılmasını istediler. 

Kamyonet ve otomobil sürücülerinin herhangi bir kazaya neden olup olmadığı ise bilinmiyor.  

Muhammet Özer
 

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