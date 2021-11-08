Trafikte makas atan sürücüye ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, makas atan araçlara yönelik seyir halinde yaptığı denetimlerine devam ediyor. Denetim sırasında ekipler, bir araç sürücüsünün D-100 Güney Kartal mevki'inde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Araç sürücüsünü takibe alan ekipler, güvenli bir bölgede aracı durdurdu.

Sürücü M.K. isimli şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2G (Makas) maddesi ihlalinden bin 339 lira, ‘yakın takip'ten 144 lira, ayrıca ‘iki şeridi birden kullanmak', ‘emniyet kemeri takmamak' ve 'seyir halinde cep telefonu kullanmaktan' toplamda 2 bin 85 lira idari para cezası uygulandı.

Ömer Karaoğlu