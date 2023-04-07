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Trafikte tartışan iki grup tekme tokat birbirine girdi

Trafikte tartışan iki grup tekme tokat birbirine girdi
Trafikte tartışan iki grup tekme tokat birbirine girdi

Arnavutköy'de trafikte tartışan iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde şahısların yere düştüğü, üst üste çıktığı ancak birbirine vurmayı bırakmadıkları görüldü.

Trafikte tartışan iki grup tekme tokat birbirine girdi - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Kazım Karabekir Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, trafik yüzünden tartışmaya başlayan iki grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine tekme ve yumruklar ile saldıran kişiler yere düşerek birbirinin üzerine çıktı. Kavga vatandaşların araya girmesi ile son bulurken yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Batuhan Toprak
 

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