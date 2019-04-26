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Trafikte tartıştığı İETT otobüs şoförüne sopayla saldırdı

Trafikte tartıştığı İETT otobüs şoförüne sopayla saldırdı
Trafikte tartıştığı İETT otobüs şoförüne sopayla saldırdı

Pendik'te trafikte otobüs şoförüne kızan şahıs elinde sopayla otobüs şoförüne saldırdı. Otobüste yolcular büyük panik yaşarken, cama ve otobüsün aynasına sopayla vuran şahıs kayıplara karıştı.

Trafikte tartıştığı İETT otobüs şoförüne sopayla saldırdı - Tıkla İzle

Olay Pendik'te önceki gün meydana geldi. Trafikte İETT otobüsü şoförüne kızan şahıslar şoföre durmasını söyledi. Otobüs şoförü durmayınca sinirlenen şahıslar, araçla yolcu dolu otobüsün önünü kesti. Şehir eşkiyaları araçlarından sopayla inerek, cama sopayla vurmaya başladı.

Yolcular büyük panik yaşarken, camı kıramayan şahıslar bu kez otobüsün aynasına vurdu. Aynayı kıran şahıslar ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olay yerine gelerek, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan panik yaşayan yolcular, " Otobüsün önünü kestiler. Ardından cama sopayla vurdular. Camı sopayla kıramayınca bu kez aynaya vurup kaçtılar" dedi.  

Halit Arslan

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