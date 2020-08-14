Trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli tutuklandı

Alibeyköy'de dün saat 20.00 sıralarında trafikte seyir halindeyken diş hekimi (27) Sena Koçak'ın idaresindeki otomobilin önüne aracının direksiyonunu kıran Emre E. (27), yaşanan tartışmanın ardından Sena Koçak'a küfür ederek otomobilinin ön camını kırdı. Şoför olduğu öğrenilen şüpheli Emre E., Koçak'ın şikayeti üzerine gözaltına alınmasının ardından nöbetçi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Emre E., olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine savcılık talimatı ile Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekiplerince sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Emniyetti işlemleri tamamlanan şüpheli Emre E., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Şüpheli Emre E., çıkarıldığı savcılıkça, ‘kasten basit yaralama' ve ‘mala zarar verme' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Emre E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Valisi, trafikte tartıştığı kadına saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden, trafikte tartıştığı kadına saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Vali Yerlikaya, "Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun" dedi.

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İrem Demir