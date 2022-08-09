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Trafikte tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı

Trafikte tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı
Trafikte tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme kavgası yapan şahıslardan birisi diğerini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Topçular Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Abdurrahman İ. ile servis minibüsü sürücüsü Yaşar D. arasında trafikte yol verme sebebiyle kavga çıktı. Kavganın daha da büyümesi üzerine Yaşar D., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak otomobil sürücüsünü bacağından yaraladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri ise Yaşar D.'yi gözaltına aldı. Ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk - Mert Gürenç

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