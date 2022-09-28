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Trafikte tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı

Trafikte tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı
Trafikte tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı

Adana’da bir şahıs, trafikte tartıştığı bir sürücüye otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı. Bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Trafikte tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarında bir otomobil ile cip sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. Sürücüler birbirine küfrederken, bunun üzerine otomobilden inen 3 kişi bagajı açmaya çalıştı. Bir süre sonra bagajı açan şahıslar pompalı tüfek çıkarırken, bunu gören cip sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. 3 şahıstan biri pompalı tüfekle cip sürücüsünün arkasından ateş açtı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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