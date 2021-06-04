Trafikte tartıştıkları araca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Buca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HY 2945 plakalı Hyundai marka araç içerisinde bulunan Şehmus Devrin (30) ve yanındaki kişi ile 45 DV 709 plakalı Fiat marka araç içerisinde bulunan şüpheliler arasında trafik yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından 34 HY 2945 plakalı araç olay yerinden ayrılırken, şüpheliler aracı takibe aldı.

Otomobile ardı adına ateş ettiler

Mustafa Kemal Mahallesi 686/2 Sokak'ta aracın yanına yaklaşan şüpheliler bir anda silah ile ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu otomobil içerisinde bulunan Şehmus Devrin vücuduna isabet eden mermiler ile yaralanırken, araç içerisinde bulunan bir kişi de belirlenemeyen sebepten yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince araçta bulunan kimliği belirsiz kişi ayakta tedavi edilirken, ağır yaralı durumdaki Şehmus Devrin ambulansa alınarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Devrin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor

Öte yandan, olayı duyarak hastaneye gelen Devrin'in yakınları acı haberi duyunca sinir krizleri geçirirken, olay yerinden kaçan şüphelilerin aracı 45 DV 709 plakalı Fiat marka otomobil 686/48 Sokak ile 686/27 Sokak kesişiminde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri her iki araçta da incelemelerde bulunurken, polis ekiplerinin saldırganların kimliklerini belirleme ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Mustafa İç

