Trafikte tehlikeli hareketler kamerada

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının büyük çoğunluğu yayaların ya da sürücülerin trafik kurallarına uymamasından kaynaklanıyor. Samsun'da da sürücülerin tehlikeye davetiye çıkardığı anlar araç kamerasına yansıdı. Araç kamerasına yakalanan ilk görüntüde, 100. Yıl Bulvarı'nda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının olduğu yerde yaya geçidinde bekleyen 3 kişilik aileye iki otomobil yol veriyor. Anne, baba, kız çocuğu tam yaya geçidinin ortasına geldiğinde iki otomobilin arasından hızlıca giren bisikletli sürücü çevre kontrolü yapmadan yoluna devam ediyor. Bisikleti son anda fark eden aile bireyleri, kendilerini geri çekerek hızla gelen bisikletin çarpmasından kurtuluyor.

Tır şoförü 100 km hızla kırmızı ışıkta geçti

Bir diğer videoda ise 4 yönlü kavşakta kendi yönüne kırmızı ışık yanmasına rağmen hızla kırmızı ışıkta geçen tır, trafiği tehlikeye düşürüyor. Tırın hızla geldiğini gören ve kendilerine yeşil ışık yanmasına rağmen yola çıkmayan diğer araç sürücüleri, facianın eşiğinden dönüyor. Hızla kırmızıda geçerek yoluna devam eden tır sürücüsüne diğer araç sürücüleri tepki gösteriyor.

Erdi Demir



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